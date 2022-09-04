На новой неделе Волгоградскую область ждет похолодание до +1 °С

В Волгоградской области новая неделя начнется с очередного похолодания. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, в понедельник, 5 сентября, температура опустится до +1 °С.

— Завтра, 5 сентября, по региону прогнозируется переменная облачность. Ночью местами возможны кратковременные дожди с грозами. Днем без существенных осадков. Ветер северного направления с порывами до 15-20 м/с, — пояснили информагентству синоптики. — Ночью +6...+11 °С, местами при прояснении до +1 °С. Днем +12...+17 °С, местами до +22 °С.

Во вторник, 6 сентября, в утренние и дневные часы вероятен небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +6...+11 °С, местами при прояснении до +1 °С. Днем в регионе +12...+17 °С, местами до +22 °С.

— В Волгограде завтра без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Ночью +6...+8 °С, днем воздух прогреется всего лишь до +16...+18 °С, — добавили в Волгоградском гидрометцентре. — 6 сентября в областной столице существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночью +6...+8 °С, днем +15...+17 °С.

Сегодня по области утром и днем прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный при грозах с порывами до 18-23 м/с. Днем +12...+17 °С, местами до +22 °С. В областном центре в воскресенье в утренние и дневные часы вероятен кратковременный дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 15-20 м/с. Днем температура поднимется до +16...+18 °С.

По данным портала Gismeteo, на новой неделе установится облачная погода. Дневная температура по Волгограду не поднимется выше +20 °С. К 14 сентября днем в городе на Волге будет чуть теплее — воздух прогреется до +23 °С. Такая погода продержится всего пару дней.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»