И снова 3 сентября: волгоградцы пережили самую холодную ночь

Общество 03.09.2022 07:34
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03.09.2022 07:34
В Волгоградской области в выходные дни ожидаются грозы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, дожди могут продолжиться и 5 сентября. Бодрящий северо-западный и северо-восточный ветер, при порывах до 20 метров в секунду, не даст сильно прогреться воздуху днем – 3 сентября максимальная температура воздуха будет не более 28 градусов тепла, а к понедельнику она снизится до +22.
Самую холодную ночь за последние несколько месяцев волгоградцы пережили сегодня – при прояснении было всего около 3 градусов тепла. В последующие дни ночная температура будет на несколько градусов выше.
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