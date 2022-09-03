И снова 3 сентября: волгоградцы пережили самую холодную ночь









В Волгоградской области в выходные дни ожидаются грозы. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, дожди могут продолжиться и 5 сентября. Бодрящий северо-западный и северо-восточный ветер, при порывах до 20 метров в секунду, не даст сильно прогреться воздуху днем – 3 сентября максимальная температура воздуха будет не более 28 градусов тепла, а к понедельнику она снизится до +22.





Самую холодную ночь за последние несколько месяцев волгоградцы пережили сегодня – при прояснении было всего около 3 градусов тепла. В последующие дни ночная температура будет на несколько градусов выше.