В Волгограде перед Волжской ГЭС сделают круговую развязку

В Волгограде объявлен аукцион на разработку проекта модернизации транспортной развязки в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, планируется изменить существующую схему движения на пересечении улицы Николая Отрады и дороги, ведущей на плотину Волжской ГЭС, на круговое. Это, подчеркнули в мэрии, позволит повысить безопасность и пропускную способность данного участка.

Общая протяженность дорожного объекта, подлежащего реконструкции, составляет свыше 1200 метров.

Начальная цена контракта – 3,7 миллиона рублей.

Фото из архива ИА "Высота 102": на данном участке нередко случаются ДТП