Центральные улицы Волгограда на три дня станут пешеходными

В Волгограде на три дня водителям придется забыть о проезде по Нулевой продольной. Как сообщили сегодня, 2 сентября, журналистам на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднованию Дня города, в связи с массовыми мероприятиями проезд по рокадной дороге будет запрещен с 9 по 11 сентября с утра и до позднего вечера. В зоне проведения массовых мероприятий будут перекрываться и другие улицы.

– Совместно с МВД администрацией Волгограда уже разработан и согласован план по перекрытию и отстою транспорта. Ограничения затронут все три праздничных дня – 9, 10 и 11 сентября, – сообщил представитель комитета по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами Алексей Шумилин. – В связи с массовыми мероприятиями 9 сентября с 13.00 пешеходный режим будет введен на Нулевой продольной в границах от улицы Краснознаменской до 7-й Гвардейской. 10 сентября Нулевая продольная также превратится в пешеходную зону с утра и до вечера. Кроме того, 10 сентября движение будет запрещено по улице Чуйкова. Также будет ограничено движение по улице Советской.

Аналогичным образом – с утра и до вечера – будут перекрыты перечисленные улицы и 11 сентября, уточнил представитель мэрии. Точная информация, по словам Шумилина, будет озвучена в предстоящий понедельник.

– Что касается работы общественного транспорта, то в связи с большим количеством людей будет увеличен поток муниципального транспорта вечером. Жители Волгограда смогут беспрепятственно разъехаться по разным районам города, – заверил чиновник.