







На 85-м году из жизни ушла старейшая актриса Волгоградского молодёжного театра Зоя Соколова. Как рассказали ИА «Высота 102» в учреждении культуры, Зоя Владимировна исполняла в театре роль Марель в спектакле «Мой век», играла Ксению Петровну Ложкину в «Синем платочке», бабушку в «Снежной королеве».





Зоя Владимировна всю свою жизнь посвятила родному городу. Студия художественного слова в городском Дворце пионеров, учёба на филологическом факультете Волгоградского педагогического института, студенческий театр, съёмки с самим Иваном Лапиковым на Волгоградской студии телевидения. Соколова окончила студию при местном драматическом театре имени М. Горького. После роспуска театра пришла работать в ТЮЗ. А потом ее пригласили в молодежный театр, где она играла до последних дней.





Фото Волгоградского молодежного театра.