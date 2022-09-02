В Волгограде обесточенные из-за ЧП дома подключили к резервной схеме

Общество 02.09.2022 08:45
0
02.09.2022 08:45
В несколько многоэтажек, которые накануне остались без света из-за ЧП на трансформаторной подстанции, вернулся свет. Как рассказали ИА «Высота 102» в компании «Россети-Юг», еще до полуночи все обесточенные высотки были подключены к передвижным электростанциям. В течение ночи электроснабжение домов восстановили по резервным схемам. Ремонтные работы на трансформаторной подстанции продолжаются.
Напомним, 1 сентября около 16-00 ч. свет пропал в домах №10, 12, 14 на ул. Двинской и в домах №9, 11, 13 и 7б на ул. Ткачева. Перед этим жители услышали звуки взрывов в трансформаторной подстанции, расположенной около дома №7б на ул. Ткачева, откуда потом повалил дым.
В компании "Россети-Юг" пояснили, что на объекте произошло "технологическое нарушение, причины которого выясняются".
Адский космический шторм угрожает волгоградцам02.09.2022 08:26
Общество 02.09.2022 08:26
В Волгограде пройдет крестный ход в день памяти Александра Невского02.09.2022 07:58
Общество 02.09.2022 07:58
Новое отделение психбольницы открылось в Волгограде 1 сентября01.09.2022 20:25
Общество 01.09.2022 20:25
В Волгограде Детфонд вручил подарки 150 школьникам из многодетных семей01.09.2022 20:10
Общество 01.09.2022 20:10
«Перестал спать и начал заикаться»: под Волгоградом чиновники заплатят 80 тысяч рублей укушенному собакой ребенку01.09.2022 17:23
Общество 01.09.2022 17:23
«Тепло, ради которого хочется жить»: в Волгограде на школьную линейку нагрянули участники СВО01.09.2022 15:38
Общество 01.09.2022 15:38
Андрей Бочаров решил искоренить невежество в волгоградских школах01.09.2022 14:31
Общество 01.09.2022 14:31
В Волгограде 1000 детей отправились в новую школу в компании с губернатором01.09.2022 13:59
Общество 01.09.2022 13:59
Запредельный рост заболевших COVID-19 произошел в Волгоградской области01.09.2022 13:32
Общество 01.09.2022 13:32
ФСБ обратилась к жителям Волгограда в связи с массовыми эвакуациями01.09.2022 12:50
Общество 01.09.2022 12:50
Волгоградцам рассказали, за что им могут отключить свет и откуда у должников «лишние» цифры01.09.2022 12:02
Общество 01.09.2022 12:02
Паста «Итальянский сувенир» и борщ «Брутальный»: чем будут кормить школьников в новом учебном году?01.09.2022 11:37
Общество 01.09.2022 11:37
Волгоградскую область ждет похолодание до +7 °С01.09.2022 10:37
Общество 01.09.2022 10:37
Завод экс-депутата Волгоградской облдумы погасил налоговый долг в размере 52 миллионов01.09.2022 10:14
Общество 01.09.2022 10:14
МЧС объявило штормовое предупреждение в Волгоградской области01.09.2022 09:36
Общество 01.09.2022 09:36