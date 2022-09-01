В Центральном районе Волгограда несколько высоток остались без света. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, около 16-00 ч. они услышали похожие на взрывы звуки, после чего из трансформаторной подстанции, которая находится около дома №76 по ул. Ткачева, повалил дым. Свет пропал в домах №10, 12, 14 на ул. Двинской и в домах №9, 11, 13 и 76 на ул. Ткачева.





– На здании подстанции видны следы пожара, а люди обесточенных домов стоят до сих пор на улице, ждут, когда все починят, – продолжают волгоградцы. – Приехала мобильная подстанция, к ней подключили один из домов. Но в других многоэтажках света по-прежнему нет.





В компании «Россетти-Юг» так прокомментировали происшествие6

– На трансформаторной подстанции, расположенной на ул. Ткачева, произошло технологическое нарушение, причины которого выясняются, – сообщили в компании. – На данный момент организуется подключение потребителей к электроснабжению от передвижного РИСЭ. Параллельно направлена бригада для проведения аварийно-восстановительных работ.





Фото: читатели ИА "Высота 102"