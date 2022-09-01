Происшествия

«Что-то взрывалось»: в центре Волгограда семь многоэтажек остались без света из-за ЧП в трансформаторе

Происшествия 01.09.2022 19:30
0
01.09.2022 19:30


В Центральном районе Волгограда несколько высоток остались без света. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, около 16-00 ч. они услышали похожие на взрывы звуки, после чего из трансформаторной подстанции, которая находится около дома №76 по ул. Ткачева, повалил дым. Свет пропал в домах №10, 12, 14 на ул. Двинской и в домах №9, 11, 13 и 76 на ул. Ткачева.


– На здании подстанции видны следы пожара, а люди обесточенных домов стоят до сих пор на улице, ждут, когда все починят, – продолжают волгоградцы. – Приехала мобильная подстанция, к ней подключили один из домов. Но в других многоэтажках света по-прежнему нет.


В компании «Россетти-Юг» так прокомментировали происшествие6 

На трансформаторной подстанции, расположенной на ул. Ткачева, произошло технологическое нарушение, причины которого выясняются, – сообщили в компании. – На данный момент организуется подключение потребителей к электроснабжению от передвижного РИСЭ. Параллельно направлена бригада для проведения аварийно-восстановительных работ.


Фото: читатели ИА "Высота 102"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
01.09.2022 14:59
Происшествия 01.09.2022 14:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 13:07
Происшествия 01.09.2022 13:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 11:56
Происшествия 01.09.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 08:47
Происшествия 01.09.2022 08:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2022 08:27
Происшествия 01.09.2022 08:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 20:01
Происшествия 31.08.2022 20:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 19:21
Происшествия 31.08.2022 19:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 18:27
Происшествия 31.08.2022 18:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 15:57
Происшествия 31.08.2022 15:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 15:05
Происшествия 31.08.2022 15:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 14:45
Происшествия 31.08.2022 14:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 13:53
Происшествия 31.08.2022 13:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 12:45
Происшествия 31.08.2022 12:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 11:40
Происшествия 31.08.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2022 11:22
Происшествия 31.08.2022 11:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:10
В Волгограде Детфонд вручил подарки 150 школьникам из многодетных семейСмотреть фотографии
19:30
«Что-то взрывалось»: в центре Волгограда семь многоэтажек остались без света из-за ЧП в трансформатореСмотреть фотографии
19:20
«А скорую забыли?»: волгоградским медикам определили новые ковидные выплатыСмотреть фотографии
18:23
Крути – не хочу: в Волгоградской области на 11% подешевели помидоры и на 6% морковьСмотреть фотографии
17:23
«Перестал спать и начал заикаться»: под Волгоградом чиновники заплатят 80 тысяч рублей укушенному собакой ребенкуСмотреть фотографии
15:43
Яйца волгоградского ветврача довели до колонииСмотреть фотографии
15:38
«Тепло, ради которого хочется жить»: в Волгограде на школьную линейку нагрянули участники СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
14:59
Как будто и не тормозил: опубликовано видео жесткого ДТП на проспекте ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностямиСмотреть фотографии
14:31
Андрей Бочаров решил искоренить невежество в волгоградских школахСмотреть фотографии
14:30
Мэрия Волжского берет в долг 200 миллионовСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде 1000 детей отправились в новую школу в компании с губернаторомСмотреть фотографии
13:32
Запредельный рост заболевших COVID-19 произошел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:19
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нарушения прав сироты в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:07
На проспекте Жукова в Волгограде Renault Duster завалился на бок после тарана двух иномарокСмотреть фотографии
12:50
ФСБ обратилась к жителям Волгограда в связи с массовыми эвакуациямиСмотреть фотографии
12:02
Волгоградцам рассказали, за что им могут отключить свет и откуда у должников «лишние» цифрыСмотреть фотографии
11:56
Есть надежда: врачи согласовали лечение пострадавших в ДТП под Волгоградом детей с коллегами из МосквыСмотреть фотографии
11:37
Паста «Итальянский сувенир» и борщ «Брутальный»: чем будут кормить школьников в новом учебном году?Смотреть фотографии
10:37
Волгоградскую область ждет похолодание до +7 °ССмотреть фотографии
10:14
Завод экс-депутата Волгоградской облдумы погасил налоговый долг в размере 52 миллионовСмотреть фотографии
09:36
МЧС объявило штормовое предупреждение в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:17
«У нас особый режим?»: в Волгограде в некоторых школах обошлись без массовых линеекСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде нашли пропавшего из медучреждения мужчинуСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде дерево рухнуло на балкон 4-этажкиСмотреть фотографии
08:24
«ЕвроХим-ВолгаКалий» предложил создать филиал музея-заповедника «Сталинградская битва» в КотельниковоСмотреть фотографии
08:11
Цены на бензин в Волгоградской области сдвинулись на копейкуСмотреть фотографии
06:00
Власти Михайловки объяснились по поводу прохудившейся крыши нового детсадаСмотреть фотографии
21:52
Матерился и пытался драться: волгоградца арестовали за дебош в троллейбусе № 15АСмотреть фотографии
21:20
Успеть за 10 дней: смотрим на новый амфитеатр Волгограда за неделю до открытияСмотреть фотографии
 