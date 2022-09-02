Адский космический шторм угрожает волгоградцам









В предстоящие выходные волгоградцы могут почувствовать на себе последствия сильной магнитной бури. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ресурс gismeteo, нарастание магнитных волн началось уже сегодня ночью из-за мощной вспышки на Солнце.





Достигнут земли они уже завтра, 3 сентября. Шоковый шторм случится в период с 3 по 4 сентября, его сила достигнет на пике отметки от 4 до 6 баллов.





Магнитная буря будет держать в напряжении и сказываться на здоровье людей до 7 сентября. Затем ожидается короткая передышка и все повторится снова 9, 13 и 14 сентября. Специалисты уже назвали предстоящие испытания для жителей планеты «адским космическим штормом».





Напомним, магнитные бури могут серьезно сказаться на самочувствии человека. Это проявляется в виде скачков давления, головной боли, депрессии, тревожности, ломоты в суставах, плохого сна, учащения пульса и т.д.