«Летели крыши и калитки»: невиданный ураган с градом обрушился на Котельниково Волгоградской области



















Жители Котельниково Волгоградской области приходят в себя после стихии, обрушившейся на район. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, налетевший с ливнем и грозами ураган сорвал крыши на десятке домах, улетела и часть кровли автовокзала, которой повредило автобус.















Мало того, здесь прошел крупный град, который в буквальном смысле слова забил огороды и сады. На дорогах мгновенно образовались лужи с ледяной коркой, видимость стала почти нулевой. Жители утверждают, что размер выпавшего града достигал двух сантиметров.















- Взрослые деревья с уже созревшими плодами ломало пополам, - рассказывают жители Котельниково. – Ветер был такой силы, что во дворах вырывало и уносило калитки и ворота.













Напомним, в МЧС по Волгоградской области предупреждали о разгуле стихии в регионе 1 и 2 сентября. В ведомстве обещали град, ливни, грозы и штормовой ветер до 25 метров в секунду.







В администрации Котельниковского района уже создан и работает штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия под руководством главы муниципального образования. В работах задействованы МЧС, коммунальные и дорожные службы. Пострадавших в результате разгула стихии по настоящее время нет, уточнили в администрации.







Фото и видео администрации Котельниковского района и Подслушано Камышин VK

