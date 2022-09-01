В Волгограде состоялось сразу несколько благотворительных акций, приуроченных ко Дню знаний, 1 сентября. Два выездных мероприятия в Дзержинском районе провел Совет многодетных родителей. Как рассказали ИА «Высота 102» в региональном отделении Детского фонда, ребята побывали в кинотеатре и планетарии, а по завершении сеансов 95 школьникам вручили необходимые для успешной учебы в школе подарки.

– Многодетные родители школьников благодарят Волгоградское отделение Детского фонда и ее председателя Ирину Анатольевну Соловьеву за отзывчивость и поддержку. Мы сотрудничаем уже не первый год и надеемся, что реализуем вместе еще немало социально значимых инициатив. Когда мы видим счастливые лица детей, понимаем, что наша работа точно нужна, – рассказала председатель Совета многодетных родителей Дзержинского района Людмила Кушманова.

Еще одну добрую акцию в партнерстве с Детфондом сегодня провела общественная организация «Дружные родители». В школе №44 Центрального района порядка 50 детей получили от Детского фонда яркие наборы со школьными принадлежностями. Такие же подарки ждали и 17 воспитанников православной школы при Свято-Духовском монастыре.

– 1 сентября в Детском фонде мы всегда ждем с особым волнением, – говорит председатель Волгоградского отделения РДФ Ирина Соловьева. – У нас двойная задача – подарить яркие эмоции школьникам, а их родителям, особенно многодетным, оказать реальную помощь. Мы дорожим партнерством с нашими общественными организациями, которые объединяют волгоградские семьи и проводят замечательные акции. Мы рады быть частью таких мероприятий, которых у нас будет еще много.