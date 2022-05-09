Общество

Губернатор и тысячи волгоградцев на набережной Волгограда стали зрителями авиашоу

Общество 09.05.2022 16:39
09.05.2022 16:39



В Волгограде состоялись показательные выступления участников авиагонок на кубок Великой Победы. Как сообщает информагентство «Высота 102», наблюдали за происходяшим в небе на центральной набережной города-героя тысячи зрителей. Присоединился к горожанам и губернатор региона Андрей Бочаров. 


Авиашоу с участием реактивных и поршневых самолетов Л-29, Як-55, СП-55М, Су-26М и Су-29 стартовало ровно в 15.00, как и было заявлено организаторами. Управляли воздушными судами пилоты из Волгоградской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ивановской, Калужской, Тульской областей, Пермского и Краснодарского краев. 

По сведениям корреспондента ИА «Высота 102», за высшим пилотажем в исполнении участников состоявшихся накануне под Волгоградом авиагонок Андрей Бочаров наблюдал в речпорту. Компанию губернатору составил глава Волгограда Владимир Марченко. 


Награждение победителей Всероссийских соревнований по самолетному спорту в дисциплине «Авиагонки – Формула-1» состоится сегодня же на праздничном концерте.

Отметим, что на этом массовые зрелищные мероприятия пока завершены. В 19.00 на набережной Волгограда начнется гала-концерт. На Мамаевом кургане зрители увидят три показа инсталляции «Свет Великой Победы».  В ЦПКиО, на главной высоте России и на Центральной набережной в 22.00 прогремят салюты. 

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