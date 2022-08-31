В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили обстоятельства смертельного ДТП с участием Hyundai NF из Башкирии и Opel Zafira из Самарской области, в результате которого один человек погиб и еще восемь ранены.

– По предварительным данным, 37-летний житель Башкирии, управлявший Hyundai NF, двигаясь со стороны Камышина в сторону Волгограда, не выдержал дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, совершил резкое торможение, после чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Opel Zafira под управлением 45-летнего жителя Самарской области, – прокомментировали в пресс-службе главка МВД информагентству. – На месте аварии погиб 39-летний пассажир Hyundai NF.

Как сообщили ИА "Высота 102" в облздраве, в реанимацию больницы №7 Волгограда эвакуированы из Дубовки подростки в возрасте 10 и 14 лет, 12-летняя девочка помещена в отделение хирургии.

Самые осторожные прогнозы медиков – в отношении годовалого ребенка, на данный момент его эвакуация в Волгоград невозможна из-за слишком тяжелого состояния. Младенец, по сведениям МВД, находился в автомобиле Opel. Также в Дубовскую ЦРБ доставлена 36-летняя пассажирка данной иномарки, водителю госпитализация не потребовалась.

На место происшествия, напомним, выезжали руководство областной ГИБДД, следственно-оперативная группа и автотехники Главка.

– Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области информагентству.