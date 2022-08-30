В Волгограде сегодня, 30 августа, прошла очередная печальная церемония в музее-панораме «Сталинградская битва», в ходе которой ордена Мужества передали семьям двоих волгоградцев, погибших в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Как сообщает ИА «Высота 102», к высоким государственным наградам Указом президента России Владимира Путина представлены посмертно:

старший лейтенант Ильченко Андрей Сергеевич ,

, ефрейтор Исаев Петр Васильевич.

Третий орден Мужества сегодня планировали передать в Триумфальном зале музея-панорамы родным погибшего при защите Донбасса ефрейтора Коваленко Валерия Николаевича. Однако, как пояснил военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов, ввиду преклонного возраста в Волгоград не смог прибыть 30 августа единственный родственник героя – его дедушка.

– Награда будет передана военным комиссаром Николаевского района, – уточнил Летунов.