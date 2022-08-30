Общество 30.08.2022 09:08
0
30.08.2022 09:08
С 1 сентября увеличивается протяженность троллейбусного маршрута №10А, соединяющего север города с центром и Дзержинским районом. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, новые троллейбусы станут обслуживать и Жилгородок.
Всего на маршруте будет работать 21 единица транспорта, 12 из которых обычные троллейбусы, которые временно продолжат функционировать в привычных границах – «ул. Грамши – ул. Землячки». Еще 9 троллейбусов с функцией автономного хода после остановки «ул. Землячки» проследуют по улицам Исторической, 51-ой Гвардейской, Космонавтов, Танкистов, Восточно-Казахстанской и снова вернутся на ул. 51-ой Гвардейской. Интервал движения на совмещенном участке составит порядка 10 мин. На отрезке от ул. Землячки до Жилгородка интервал движения составит порядка 20 мин. В течение месяца по мере поступления еще 11 новых троллейбусов с функцией автономного хода заменят обычные троллейбусы, и маршрут № 10А полностью выйдет на расчетный режим работы по новому маршруту Спартановка – Жилгородок.
Также в связи с выходом на расчетную мощность маршрута №8а «Инструментальный завод – оптово-строительный рынок», обслуживаемого новыми троллейбусами, изменяется троллейбусный маршрут №9. В отличие от обычного троллейбуса, новый маршрут №8а благодаря возможности автономного хода работает в увеличенных границах (до оптово-строительного рынка вместо пл. им. Куйбышева в Советском районе и до Инструментального завода вместо ул. Грамши в Тракторозаводском районе), что исключает необходимость использования классического троллейбусного маршрута. В свою очередь троллейбусный маршрут №9 с 1 сентября будет осуществлять движение от Нижнего поселка ВГТЗ через Вторую продольную магистраль с выходом по пр. Металлургов на пр. Ленина и далее до конечной остановки «Детский центр». На данном маршруте будет курсировать 25 единиц подвижного состава с интервалом движения в часы пик – 6 мин., в межпиковое время – до 10 мин.
Напомним, микрорайон Тулака также продолжают обслуживать троллейбусный маршрут №15а «Больничный комплекс – пл. им. Куйбышева» и автобусный №65 «Пл. им. Куйбышева – Жилгородок».
Банк «Открытие» подарил зелёные скверы трем школам в Астрахани, Ярославле и Великих Луках30.08.2022 18:33
Общество 30.08.2022 18:33
В правительстве решили, как будут отдыхать россияне в 2023 году30.08.2022 18:21
Общество 30.08.2022 18:21
Ни хлеба, ни башмаков: в Волгограде не спешат открывать магазин ширпотреба на Центральном рынке30.08.2022 16:54
Общество 30.08.2022 16:54
Главу волгоградской фирмы оштрафовали за срыв благоустройства улицы Дзержинского30.08.2022 15:32
Общество 30.08.2022 15:32
«Чиж & Co» заменит группу «Сплин» на ParkSeason Fest в Волгограде30.08.2022 15:22
Общество 30.08.2022 15:22
Ордена Мужества передали в Волгограде семьям двух погибших в СВО десантников30.08.2022 13:33
Общество 30.08.2022 13:33
Нерадивые волгоградцы за неделю выплатили 18 миллионов рублей алиментов30.08.2022 12:30
Общество 30.08.2022 12:30
Свадьбы, пир и змеи в воздухе: выбираем, как отметить в Волгограде День города 10 сентября30.08.2022 10:43
Общество 30.08.2022 10:43
Ударную стройку новой трассы напротив Волгограда показали с высоты: видео30.08.2022 10:38
Общество 30.08.2022 10:38
Под Волгоградом 30 августа похоронят погибшего в степном пожаре чиновника30.08.2022 08:41
Общество 30.08.2022 08:41
Волгоградстат изучит отношение населения к алкоголю30.08.2022 08:18
Общество 30.08.2022 08:18
В Иловлинском районе приостанавливают работы в полях из-за пожаров29.08.2022 21:32
Общество 29.08.2022 21:32
Долгожданное похолодание придет в Волгоградскую область после 1 сентября29.08.2022 20:49
Общество 29.08.2022 20:49
В фонде капремонта Волгоградской области объявился новый гендиректор из Перми29.08.2022 20:00
Общество 29.08.2022 20:00
Построенный на набережной Волгограда амфитеатр откроют вечером 9 сентября29.08.2022 18:54
Общество 29.08.2022 18:54