







С 1 сентября увеличивается протяженность троллейбусного маршрута №10А, соединяющего север города с центром и Дзержинским районом. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, новые троллейбусы станут обслуживать и Жилгородок.





Всего на маршруте будет работать 21 единица транспорта, 12 из которых обычные троллейбусы, которые временно продолжат функционировать в привычных границах – «ул. Грамши – ул. Землячки». Еще 9 троллейбусов с функцией автономного хода после остановки «ул. Землячки» проследуют по улицам Исторической, 51-ой Гвардейской, Космонавтов, Танкистов, Восточно-Казахстанской и снова вернутся на ул. 51-ой Гвардейской. Интервал движения на совмещенном участке составит порядка 10 мин. На отрезке от ул. Землячки до Жилгородка интервал движения составит порядка 20 мин. В течение месяца по мере поступления еще 11 новых троллейбусов с функцией автономного хода заменят обычные троллейбусы, и маршрут № 10А полностью выйдет на расчетный режим работы по новому маршруту Спартановка – Жилгородок.





Также в связи с выходом на расчетную мощность маршрута №8а «Инструментальный завод – оптово-строительный рынок», обслуживаемого новыми троллейбусами, изменяется троллейбусный маршрут №9. В отличие от обычного троллейбуса, новый маршрут №8а благодаря возможности автономного хода работает в увеличенных границах (до оптово-строительного рынка вместо пл. им. Куйбышева в Советском районе и до Инструментального завода вместо ул. Грамши в Тракторозаводском районе), что исключает необходимость использования классического троллейбусного маршрута. В свою очередь троллейбусный маршрут №9 с 1 сентября будет осуществлять движение от Нижнего поселка ВГТЗ через Вторую продольную магистраль с выходом по пр. Металлургов на пр. Ленина и далее до конечной остановки «Детский центр». На данном маршруте будет курсировать 25 единиц подвижного состава с интервалом движения в часы пик – 6 мин., в межпиковое время – до 10 мин.





Напомним, микрорайон Тулака также продолжают обслуживать троллейбусный маршрут №15а «Больничный комплекс – пл. им. Куйбышева» и автобусный №65 «Пл. им. Куйбышева – Жилгородок».



