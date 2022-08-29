Долгожданное похолодание придет в Волгоградскую область после 1 сентября









В Волгоградской области через несколько дней дневная температура воздуха опустится до +24 градусов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные сервисы, это произойдет уже 2 сентября. Ночью будет еще прохладнее – до +16 градусов.







А вот 1 сентября, в День знаний погода будет по-прежнему жаркой, но прогнозируют дождь. После 2 сентября температура воздуха будет постепенно понижаться и упадет 6 сентября до +18.