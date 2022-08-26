Во дворах Волгограда установят более 700 новых скамеек









Малые архитектурные формы установят в благоустраиваемых дворах Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, всего в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на 42 придомовых территориях появятся свыше 770 урн и скамеек.





Согласно проектам, скамейки со спинками и урны в количестве 126 единиц установят в Красноармейском районе, 106 – в Советском районе, 106 – в Центральном районе, 102 – в Краснооктябрьском районе, 102 – в Кировском районе, 86 – в Ворошиловском районе, 84 – в Дзержинском районе, 65 – Тракторозаводском районе. Установка малых архитектурных форм будет выполнена вместе с приведением в порядок внутриквартальных проездов и монтажом линий наружного освещения.

В общей сложности подрядная организация уложит новое асфальтовое покрытие площадью 94 тысячи квадратных метров на проезжей части и около 24 тысяч квадратных метров на пешеходных зонах, а также оборудует парковочные и разъездные карманы.





Сейчас бригады и спецтехника работают в 38 дворах, которые объединяют порядка 90 многоквартирных домов.





Список дворов:





Тракторозаводский район:

по ул. им. Академика Богомольца, 5; ул. Борьбы, 9,11,13, пр-кт им. В.И. Ленина, 203, 205; ул. им. Колумба,5,5а,14; ул. Ополченская, 25, 27, ул. Быкова,4а, ул. им. Гули Королевой, 9;





Краснооктябрьский район: ул. Маршала Еременко, 130, ул. Титова 17, 19; ул. Штеменко, 50,52,54,56; ул. Триумфальная 18,24,26,28;





Центральный район:

ул. им. Ткачева 15, ул. им. Рокоссовского 42, 44, ул. Двинская 18, 20; ул. им. Ткачева, 4, 6, 8, 10, ул. им. Пархоменко, 39; Хиросимы, 7, 7а; Невская, 12б;





Дзержинский район:

ул. им. маршала Рыбалко 14, 14б,12; ул. Колпинская, 1а; ул. Колпинская, 9,11; ул. Космонавтов, 33;





Кировский район:

по ул. им. Воронкова, 78, 80, 82, 82а; пер. им. Успенского, 18; ул. им. Зины Маресевой, 5а; ул. им. Зины Маресевой 3,5; ул. им. Козака 11, 9, 7; ул. им. Кирова 130б, 132б, 134б;





Советский район: по ул. Гвоздкова 16, 18; по ул. им. Карла Маркса, 25, 27; ул. Алексеевская, 9, 11, 13, 15; ул. Алексеевская, 19,21; ул. Запорожская,3,6;





Ворошиловский район: ул. Дубовская, 16а,18; ул. Профсоюзная,17,17-1,19; ул. Рабоче-Крестьянская 50, 52; ул. Профсоюзная, 21.





Красноармейский район: по б-ру им. Энгельса, 28; по ул. Остравская, 8, 12, 14, 16; по ул. Пролетарская 39, 41, 45, по пр-ту Героев Сталинграда, 47; ул. Гремячинская, 26, 28.





Напомним, в период с 2022 по 2024 год в порядок будет приведено 150 дворов, а это 300 домов, в которых проживает порядка 100 тысяч горожан. За предыдущие годы в областном центре при поддержке региона и федерации была благоустроена 191 придомовая территория.





Перечень объектов муниципалитет составил совместно с жителями города. В первоочередной список включены дворы, где проезды находятся в наиболее изношенном состоянии.



