Москвичи выбирают Волгоград для туризма чаще, чем другие россияне





Волгоград посетило более 1 миллиона туристов за 8 месяцев 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, цифра уже перевалила показатель за 2021 год (1 млн 50 тыс. человек) и продолжает стремительно расти.

По информации туристического информационного центра, именно региональные и общероссийские мероприятия так притягивают в Волгоградскую область поток туристов. К примеру, только на этой неделе в области проводятся сразу несколько масштабных фестивалей и акций. Одними из них стали 11-й Международный архитектурный фестиваль «Экоберег» в Волгограде и 14-й арбузный фестиваль в Камышине. Кроме того, уже в эту субботу, 27 августа, стартует всероссийский фестиваль кино «Волгоградский факел», который пройдет впервые в родном регионе.

На основе опросов специалистам информационного центра также удалось составить портрет туриста, приезжающего в Волгоградскую область. Это россиянин от 21 до 50 лет из Москвы или Московской области. Также в регион приезжают туристы из Свердловской, Ростовской, Воронежской, Челябинской и Самарской областей, Краснодарского и Пермского краев, Республики Татарстан и других субъектов.

Возросла и длительность пребывания гостей в регионе. Если ранее в Волгоград приезжали на 2-3 дня, то теперь туристическая поездка увеличилась до 5 дней.