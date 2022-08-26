Общество

«Сначала думала, что попугай»: редкого воробья-альбиноса приютили в Волгоградской области

Общество 26.08.2022 12:39
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26.08.2022 12:39


В Новоаннинском районе Волгоградской области местная жительница сняла на видео воробья-альбиноса. Как сообщает ИА «Высота 102», птицу заметили на дереве в частном доме. 



— У нас во дворе живет белый воробей, — сообщила в соцсетях автор видео. — Сначала думала, что это попугай. 

На кадрах видно, как птица с непривычным белым оперением довольно вольготно расположилась рядом с воробьем консервативного цвета. 

По словам женщины, белого воробья она заметила рядом со своим домом на улице Пугачевской. 

— Он прилетает на протяжении нескольких дней вместе с другими птицами обычного окраса, — сообщила местная жительница. 

По информации из открытых источников, белые воробьи встречаются в природе крайне редко. По словам зоологов, альбиносы — это жертвы генетических мутаций. Таких птиц обнаруживали всего несколько раз за историю науки. 

Шансы выжить у альбиносов ничтожно малы, так как генетическое нарушение сильно сокращает продолжительность жизни. Обычно воробьи-альбиносы ведут себя скрытно, потому что белый окрас становится отличной приманкой для хищников, а слабое зрение не дает вовремя увидеть приближающуюся опасность. 

Также специалисты утверждают, что завести потомство белым воробьям чрезвычайно сложно, так как сородичи отказываются от общения с ними. 

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me

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