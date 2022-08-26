



124 будущих первоклассника получили от металлургического предприятия рюкзаки и наборы для учебы.

Для ребят и их родителей был организован масштабный праздник на площадке на территории завода. Дети увлеченно участвовали в многочисленных мастер-классах, среди которых больше всего запомнились раскраски цветным песком, роспись красками камушков гальки, рисование на воде, изготовление жестяных значков, ветряных вертушек и именных фенечек из бусин. Самым популярным развлечением среди девочек и мальчиков стало нанесение профессионального аквагрима.





Настроение будущих первоклассников поддерживала приглашенная ведущая в тандеме с Ди-джеем. Дети разделились на две команды и участвовали в соревнованиях по танцем, песням, Тик-Току и другим видам развлечений.Так, мальчики объединились под названием «Белые медведи», а девочки стали «Конфетками». Соревнуясь друг с другом, они выполняли различные квесты от зажигательной аниматорки – станцевать, повторить тренд из Тик-Тока, выполнить задание на сообразительность и составить топ-5 самых известных волшебников за 1 минуту.

Не остались в стороне и сопровождавшие своих чад родители. Папам предстояло придумать танцевальное движение, вспомнить свои любимые песни и даже зачитать рэп.

В ходе праздника все принимали участие в он-лайн конкурсе на лучшую фотографию. Кадры выкладывали в социальную сеть «Вконтакте» с хештегом #Красныйпервоклассный. Авторы лучших фотокарточек будут определены путем зрительского голосования «Вконтакте», они получат эксклюзивный подарок от предприятия.





Главным номером этого летнего концерта стало шоу мыльных пузырей от феи Аурики. Под атмосферные и всеми любимые композиции девушка увлекла всех гостей своим мастерством. Маленькие зрители без устали ловили мыльные пузыри и долго не хотели отпускать артистку.

Поприветствовал мальчишек и девчонок и управляющий директор АО «Корпорации Красный октябрь» Константин Волков, которого ребята встретили дружными аплодисментами.

– Я надеюсь, вы прекрасно провели время, а также, что скоро мы сможем пригласить вас не только на праздник, но и показать место, где работают ваши родители, – отметил Константин Волков. – Вы своими глазами сможете увидеть как плавится и закаляется сталь. Скоро вы вступаете в новый этап своей жизни. Возможно, поначалу, это будет сложно, но это точно будет очень необычно и интересно. Я желаю вам получить как можно больше новых положительных впечатлений и найти много новых друзей. А для того, чтобы вам в школу приятно «ходилось», мы приготовили для вас подарки.





После этих слов всем первоклассникам был вручен самый важный подарок – их первый школьный ранец, в котором они будут носить свои первые учебники и тетрадки, а также наборы первоклассника – все необходимые для учебы канцелярские принадлежности.

– Мне здесь все очень понравилось. Особенно мыльные пузырьки и мастер-класс рисования по воде. А рюкзак с пандочкой я возьму с собой в школу! – поделилась первоклассница София Елынко, дочь начальника смены ОКЦ ОГП Владимира Елынко.

Отметим, что для тех первоклассников, что не смогли присутствовать на мероприятии есть возможность забрать подарки в отделе кадров, в кабинете № 16 (Профком). Подарки ко Дню знаний были вручены не только детям заводчан, но и 22-м воспитанникам подшефной Золотаревской школы-интерната: 7 девочек и 15 мальчиков в этом году впервые сядут за школьную парту с новыми рюкзаками. Металлургическое предприятие и школу связывает дружба длиною в 18 лет: на протяжении этого времени «Красный Октябрь» оказывает учащимся благотворительную поддержку.











