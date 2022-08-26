Общество

Дополнительная электричка 27 августа отвезет болельщиков «Ротора» в Волжский

Общество 26.08.2022 10:11
0
26.08.2022 10:11



Для удобства футбольных болельщиков на один рейс 27 августа в Волгоградском регионе назначена дополнительная  электричка  Волгоград-1 – Волжский. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге,  со ст. Волгоград-1 она  отправится в 21:33, с верхней платформы  Мамаева кургана -  в 21:44. В Волжский болельщики прибудут   в 22:27. 

Кроме того, в этот же день дополнительную остановку на платформе Мамаев курган сделает  электропоезд Аэропорт - Шпалопропитка. Отправится электричка  из аэропорта в 21:05, с верхней платформы Мамаева кургана - в 21:30.  На Шпалопропитку электричка придет в 22:30. 

Напомним, это уже вторая дополнительная электричка в Волжский, назначенная после окончания матча «Ротора». 27 августа на «Волгоград Арене» пройдет встреча волгоградского клуба и «Алании-2». 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.08.2022 15:48
Общество 26.08.2022 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2022 14:51
Общество 26.08.2022 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2022 13:14
Общество 26.08.2022 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2022 13:05
Общество 26.08.2022 13:05
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2022 12:50
Общество 26.08.2022 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2022 12:39
Общество 26.08.2022 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2022 12:26
Общество 26.08.2022 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2022 12:14
Общество 26.08.2022 12:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.08.2022 12:12
Общество 26.08.2022 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2022 11:21
Общество 26.08.2022 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2022 10:42
Общество 26.08.2022 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.08.2022 09:53
Общество 26.08.2022 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2022 21:01
Общество 25.08.2022 21:01
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2022 19:15
Общество 25.08.2022 19:15
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2022 18:29
Общество 25.08.2022 18:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:39
В центре Волжского сгорели светофор и клумбаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
В поселке под Волгоградом отец бросил через забор 3-месячную дочьСмотреть фотографии
15:48
Во дворах Волгограда установят более 700 новых скамеекСмотреть фотографии
15:39
МТС приглашает волгоградцев на фестиваль уличного киноСмотреть фотографии
14:51
Москвичи выбирают Волгоград для туризма чаще, чем другие россиянеСмотреть фотографии
13:20
ВТЗ провел День знаний для детей сотрудниковСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде с 1 сентября заработает инфекционный роддомСмотреть фотографии
13:05
Приставы арестовали 10 автомобилей волгоградцев на парковке «Акварели»Смотреть фотографии
12:50
В Волгограде сотрудник салона сотовой связи заблокировал перевод денег пенсионерки мошенникамСмотреть фотографии
12:43
«Приговор должны вынести лжесвидетелям»: дело волгоградского врача, обвиненного в смерти пациентки от COVID-19, направили в судСмотреть фотографии
12:39
«Сначала думала, что попугай»: редкого воробья-альбиноса приютили в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
МегаФон определил самые общительные города областиСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области за сутки выявили почти полтысячи заболевших COVID-19Смотреть фотографии
12:14
В преддверии Дня знаний на «Красном Октябре» состоялся праздник для детей сотрудниковСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде зачистили стихийную свалку возле кладбищаСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом три человека погибли от неизвестного веществаСмотреть фотографии
11:21
В Волгограде высказались о дистанте для школьниковСмотреть фотографии
11:11
«Росгосстрах» награжден премией Finaward-2022 за привлечение страховых агентов и лучший продуктСмотреть фотографии
11:03
«Когда закончится это шапито?»: в Волгограде из-за угрозы взрыва эвакуировали ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
10:58
В Михайловке 19-летний байкер погиб в столкновении с деревомСмотреть фотографии
10:42
Санкции не помеха: промышленность Волгоградской области показала ростСмотреть фотографии
10:39
Волгоградца осудили за недоброе отношение к представителям властиСмотреть фотографии
10:11
Дополнительная электричка 27 августа отвезет болельщиков «Ротора» в ВолжскийСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде детей из школы № 82 лишили отдельного классаСмотреть фотографии
09:01
В обезвоженном городе Волгоградской области устранили порыв канализацииСмотреть фотографии
08:32
Курортный поезд прибудет в Волгоград с трехчасовым опозданием из-за ЧПСмотреть фотографии
08:07
В Жирновске разгромившему доску почета подростку грозит 3 месяца арестаСмотреть фотографии
21:01
«Начали давать заднюю»: Собчак возмутила цензура в театре ВолгоградаСмотреть фотографии
20:38
Волгоградские врачи провели ювелирную операцию по удалению опухоли головы у пенсионеркиСмотреть фотографии
20:22
В Волгоградской области подешевели пшено с гречкойСмотреть фотографии
 