Общество 26.08.2022 10:11
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26.08.2022 10:11
Для удобства футбольных болельщиков на один рейс 27 августа в Волгоградском регионе назначена дополнительная электричка Волгоград-1 – Волжский. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, со ст. Волгоград-1 она отправится в 21:33, с верхней платформы Мамаева кургана - в 21:44. В Волжский болельщики прибудут в 22:27.
Кроме того, в этот же день дополнительную остановку на платформе Мамаев курган сделает электропоезд Аэропорт - Шпалопропитка. Отправится электричка из аэропорта в 21:05, с верхней платформы Мамаева кургана - в 21:30. На Шпалопропитку электричка придет в 22:30.
Напомним, это уже вторая дополнительная электричка в Волжский, назначенная после окончания матча «Ротора». 27 августа на «Волгоград Арене» пройдет встреча волгоградского клуба и «Алании-2».
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