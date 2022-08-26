Происшествия 26.08.2022 08:32
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26.08.2022 08:32
Из-за ЧП на железнодорожных путях сегодня, 26 августа в Волгоград прибудет с опозданием поезд Челябинск-Адлер. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, накануне в пятом часу вечера в Саратовской области на регулируемом переезде на перегоне Чагра-Ишково произошло столкновение грузового поезда с грузовиком "Камаз".
По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на железнодорожный переезд при запрещающем показании исправно действующей автоматической сигнализации перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
В результате происшествия пострадавших и схода подвижного состава нет, однако был поврежден локомотив грузового поезда.
В связи с происшествием накануне прогнозировалась двухчасовая задержка в движении пассажирского поезда №477 сообщением Челябинск – Адлер, который должен был прибыть сегодня рано утром на станцию Волгоград-1.
Как стало известно ИА «Высота 102», время опоздания уже увеличилось почти до 3 часов.
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