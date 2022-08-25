Около Волги в Волгограде хотят возвести второй амфитеатр









На верхней террасе центральной набережной Волгограда состоялось открытие XI Международного архитектурного фестиваля «ЭкоБерег». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Горожанам представили 50 полноценных вариантов архитектурно-градостроительной концепции развития микрорайона Нижний Тракторный. Профессиональные и студенческие команды архитекторов со всей страны постарались максимально преобразить территорию с учетом уже существующих планов, а также использовать градостроительный и инвестиционный потенциалы местности.





По словам председателя комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Елены Прохоровой, развитие Нижнего Тракторного станет драйвером для развития всего города.





- На конкурс было прислано рекордное за 11-летнюю историю фестиваля количество заявок, что как нельзя лучше показывает потенциал территории, - рассказала Елена Прохорова.





В проектах представлено различное видение преображения Нижнего Тракторного. Участники предложили свои варианты жилой и коммерческой застройки, благоустройства общественных пространств, береговой линии, организации транспортных и пешеходных маршрутов, наполнения спортивными и образовательными кластерами. Среди предложенных объектов — лодочные станции, транспортные виадуки, пешеходные мосты, оранжереи, студенческий городок, выставочные комплексы, амфитеатр. Первый амфитеатр, как известно, возводится на Центральной набережной.





Напомним, решение о проведении на территории Волгограда масштабного архитектурного конкурса было принято ранее на встрече губернатора Андрея Бочарова и президента Союза архитекторов России Николая Шумакова.