Около Волги в Волгограде хотят возвести второй амфитеатр

Общество 25.08.2022 15:35
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25.08.2022 15:35
На верхней террасе центральной набережной Волгограда состоялось открытие XI Международного архитектурного фестиваля «ЭкоБерег». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Горожанам представили 50 полноценных вариантов архитектурно-градостроительной концепции развития микрорайона Нижний Тракторный. Профессиональные и студенческие команды архитекторов со всей страны постарались максимально преобразить территорию с учетом уже существующих планов, а также использовать градостроительный и инвестиционный потенциалы местности.
По словам председателя комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Елены Прохоровой, развитие Нижнего Тракторного станет драйвером для развития всего города.
- На конкурс было прислано рекордное за 11-летнюю историю фестиваля количество заявок, что как нельзя лучше показывает потенциал территории, - рассказала Елена Прохорова.
В проектах представлено различное видение преображения Нижнего Тракторного. Участники предложили свои варианты жилой и коммерческой застройки, благоустройства общественных пространств, береговой линии, организации транспортных и пешеходных маршрутов, наполнения спортивными и образовательными кластерами. Среди предложенных объектов — лодочные станции, транспортные виадуки, пешеходные мосты, оранжереи, студенческий городок, выставочные комплексы, амфитеатр. Первый амфитеатр, как известно, возводится на Центральной набережной.
Напомним, решение о проведении на территории Волгограда масштабного архитектурного конкурса было принято ранее на встрече губернатора Андрея Бочарова и президента Союза архитекторов России Николая Шумакова.
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