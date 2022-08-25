В Волгограде на день города общественный транспорт переведут на график ЧМ-2018









В ходе празднования 433-летия Волгограда в городе будет действовать специальная транспортная схема. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в дни мероприятий, посвященных празднованию 433-летия города, муниципальный общественный транспорт перейдет на работу в особом режиме – будет увеличено количество подвижного состава на линиях, а график синхронизируют с праздничной программой. В пиковые часы начнет работать особая схема, хорошо себя зарекомендовавшая в период матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также во время проведения молодежного фестиваля «#ТриЧетыре» в июне текущего года.





Напомним, основные праздничные мероприятия (всего их более 100), посвященные 433-летию со дня основания города-героя Волгограда, пройдут с 9 по 11 сентября. Тематические площадки будут расположены на двухкилометровом участке Центральной набережной от сквера Пахмутовой до павильона «Бронекатер БК-31». В программу вошли концерты, спортивные активности, праздничные шествия, ярмарки, фестивали, выставка ретро автомобилей, мастер-классы, интерактивные площадки.