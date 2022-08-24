Общество 24.08.2022 12:14
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24.08.2022 12:14
Сегодня, 24 августа, в Волгограде простятся с доктором педагогических наук и профессором Волгоградского педагогического университета Николаем Егоровичем Воробьевым. Как сообщил ИА «Высота 102» его коллега профессора ВГСПУ Иван Супрун, преподаватель скончался на 96-м году жизни.
- Ушёл от нас прекрасный человек, большой учёный, ленинградский блокадник, профессор нашего университета, - высказался в память о коллеге Иван Супрун. - О его жизни можно написать увлекательную художественную книгу и снять кино. Он много сделал для педагогической науки, для системы образования города и области, для укрепления международных связей России. Вечная память!
Вспоминают о профессоре и наставники, и его ученики.
- Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра, - написала на своей странице в социальной сети его ученица Анна Шачина. - Столько лет дружбы и сотрудничества! Позвонил восьмого августа, сказал, что расхворался совсем, не хотелось понимать, что это было прощание... Светлая память!
Прощание с педагогом в эти минуты проходит на Димитриевском кладбище. В 12:20 состоится отпевание.
Фото Анна Шачина/ВКонтакте
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