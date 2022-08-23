Черные клубы дыма окутали небо над аквапарком в Волжском









Сегодня, 23 августа, жители Волжского Волгоградской области наблюдали черные клубы дыма над аквапарком «XXI век». Очевидцы выложили видео пожара в соцсети.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что рядом с аквапарком бушует ландшафтный пожар.

- В Волжском за территорией аквапарка произошло возгорание сухой растительности на площади 500 кв.м. На месте работают расчеты 32-й пожарно-спасательной бригады, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По предварительным данным, пострадавших на пожаре нет.

Отметим, что черный дым наблюдали сегодня над городом и жители Михайловки. В региональном МЧС пояснили, что в этом районном центре пожарные тушат возгорание сухой растительности. Угрозы домам и жителям нет.

Видео телеграм-канал «Жесть Волжский»