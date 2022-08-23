Общество

В Волгограде в сетевые магазины «Магнит» вернулся масочный режим

Общество 23.08.2022 12:39
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23.08.2022 12:39


В магазинах торговой сети «Магнит» вернулся обязательный масочный режим. Как сообщили корреспонденту ИА «Высота 102» сотрудники одного из магазинов сети, указание от руководства об обязательном ношении масок вступило в действие с сегодняшнего дня, 23 августа.


- Да, с сегодняшнего дня все работники торгового зала в обязательном порядке должны соблюдать масочный режим, - пояснила корреспонденту сотрудница магазина, расположенного на проспекте Ленина, 60. – Говорят, что уже в скором времени и покупателей опять будем заставлять надевать маски при входе. 


В свою очередь, в соседнем магазине «Покупочка» сотрудников данный режим пока не коснулся. Кассиры и другие работники торгового зала находились на работе пока без индивидуальных средств защиты. 

Напомним, месяцем ранее обязательный масочный режим уже был введен во всех больницах и поликлиниках Волгоградской области. Данный приказ был подписан главой регионального комитета здравоохранения Анатолием Себелевым.

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области растет с 1 августа. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 397 новых заболевших, тогда как в начале месяца заболеваемость была примерно в три раза меньше.

Фото: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102»

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