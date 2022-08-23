Коронавирус пошел на спад в Волгоградской области









В Волгоградской области уменьшилось количество новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 397 жителей. При этом позавчера в регионе было зафиксировано 411 новых случаев.





За 22 августа летальных исходов в Волгоградской области не было. При этом лишь 10 человек выздоровели, а 74 волгоградца были госпитализированы.



