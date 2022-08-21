Работодатели задолжали волгоградцам 22 миллиона рублей









Просроченная задолженность по зарплате в Волгоградской области в июле составила 22,8 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, за месяц она выросла на 4,4%. При этом 5,2 миллиона рублей из этой суммы являются долговыми обязательствами федерального бюджета.







Интересно, что среди всех регионов России долги федерального бюджета по зарплате зафиксированы лишь в Волгоградской области и Москве.





Волгоградская область стала единственным регионом в ЮФО, где произошел рост долгов по зарплате. Во всех остальных просроченная задолженность снизилась. Самая большая просроченная зарплатная задолженность в Крыму – 37,6 миллиона рублей. Второй по величине показатель зафиксирован в Ростовской области – 33 миллиона рублей.