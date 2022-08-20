В Волгоградской области COVID-19 показал двукратный рост

В Волгоградской области динамика заражений коронавирусом показала двукратный рост в сравнении с показателями начала недели. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб, на сегодня отмечены 372 факта инфицирования против 167 случаев, зафиксированных 15 августа.

— За сутки в регионе у 372 человек тестирование показало наличие COVID-19, — озвучили статистику в федеральном оперштабе. — Госпитализированы 57 рациентов с ковид-19. Выздоровели 14 пациентов. Смертельных исходов не зафиксировано.

Ранее губернатор региона Андрей Бочаров в третий раз привился от ковид-инфекции и на личном примере показал важность своевременной ревакцинации.

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