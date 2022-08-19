В поселке Средняя Ахтуба энергетики устраняют последствия шторма

Происшествия 19.08.2022 18:13
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19.08.2022 18:13
Аварийные бригады энергетиков устраняют локальное нарушение на объекте электросетевого хозяйства в поселке Средняя Ахтуба в Волгоградской области.
Напомним, на регион обрушились ливни и штормовой ветер порывами до 25 м/с — МЧС выдало соответствующее предупреждение.
- По информации дежурной службы Среднеахтубинского района, на отдельных участках электросетевого хозяйства идут превентивные работы для избежания обрывов по высокой линии, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона.
По данным компании Россети, в настоящее время увеличивается количество ремонтных бригад для устранения и предотвращения нарушений электроснабжения.
В Волгоградской области из-за грозового циклона энергетики переведены в особый режим работы. Бригады компании «Россети-Юг» работают, не покладая рук, на устранении последствий технологических нарушений с вечера 18 августа.
При этом циклон продолжает свирепствовать в Старополтавском, Среднеахтубинском, Быковском, Палласовском и Николаевском районах области.
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