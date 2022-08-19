Общество 19.08.2022 19:30
0
19.08.2022 19:30
Дзержинский районный суд Волгограда освободил из колонии осужденного с тяжелой формой рака, отбывающего наказание за убийство.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, в июле текущего года осужденный обратился в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбытия наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Мужчина был осужден за убийство в 2015 году к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
- В настоящий момент состояние здоровья мужчины резко ухудшается и требует комплекса медицинской помощи, направленного на поддержание жизни осужденного. При этом данную помощь невозможно оказать в условиях исправительного учреждения, - пояснили в пресс-службе облсуда.
Суд, руководствуясь ст.81 УК РФ, удовлетворил ходатайство осужденного и освободил его от дальнейшего отбытия наказания.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
В Волгограде простились с Героем Соцтруда и экс-депутатом Анатолием Лёгким19.08.2022 21:21
Общество 19.08.2022 21:21
Свалкам бой: в Волгограде ликвидируют три крупных мусорных полигона19.08.2022 18:44
Общество 19.08.2022 18:44
Волгоградская область лидирует в ЮФО по доступности отдыха по программе кэшбека19.08.2022 17:51
Общество 19.08.2022 17:51
На Горную Поляну в Волгограде запустят 20 маршруток19.08.2022 17:00
Общество 19.08.2022 17:00
Опустели пляжи и улицы: на Волгоград и пригород обрушился пыльный ураган19.08.2022 15:46
Общество 19.08.2022 15:46
Сливками и не пахнет: в сметане камышинского молзавода нашли растительные жиры19.08.2022 15:17
Общество 19.08.2022 15:17
В Волгоградской области снова дорожает белокачанная капуста19.08.2022 14:13
Общество 19.08.2022 14:13
На Волгоград надвигается пыльная буря19.08.2022 13:50
Общество 19.08.2022 13:50
Оперштаб: почти 300 волгоградцев заболели COVID-19 за один день19.08.2022 13:05
Общество 19.08.2022 13:05
«Не дожил до 100-летия»: в Волжском скончался защитник легендарного острова Людникова19.08.2022 12:54
Общество 19.08.2022 12:54
«Нам ничего не говорят»: в Волгограде жители поселка Второй километр 18 часов сидят без света19.08.2022 11:50
Общество 19.08.2022 11:50
«Только Боженька нас и услышал»: жители засыхающего поселка в Волгограде сравнили себя с африканцами19.08.2022 11:25
Общество 19.08.2022 11:25
Парку Героев быть!: проект из Котельниково победил во Всероссийском конкурсе19.08.2022 11:07
Общество 19.08.2022 11:07
В своем репертуаре: Бочаров приехал в «Орленок» ради встречи с детьми, а не чиновниками19.08.2022 10:49
Общество 19.08.2022 10:49
На Украине погиб сержант из Камышина Александр Чадов19.08.2022 10:00
Общество 19.08.2022 10:00