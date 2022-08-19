







Дзержинский районный суд Волгограда освободил из колонии осужденного с тяжелой формой рака, отбывающего наказание за убийство.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, в июле текущего года осужденный обратился в суд с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбытия наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья. Мужчина был осужден за убийство в 2015 году к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

- В настоящий момент состояние здоровья мужчины резко ухудшается и требует комплекса медицинской помощи, направленного на поддержание жизни осужденного. При этом данную помощь невозможно оказать в условиях исправительного учреждения, - пояснили в пресс-службе облсуда.

Суд, руководствуясь ст.81 УК РФ, удовлетворил ходатайство осужденного и освободил его от дальнейшего отбытия наказания.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



