Под ливнем в Волгограде общественный транспорт работает в штатном режиме

Происшествия 18.08.2022 17:59
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18.08.2022 17:59
МУП «Метроэлектротранс» обеспечивает работу общественного транспорта в Волгограде в условиях сильных осадков. Как сообщили в мэрии, несмотря на сложные погодные условия общественный электротранспорт работает стабильно.
Локальные нарушения оперативно устраняются дежурными бригадами. Так, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду привел к падению крупных фрагментов деревьев на двух участках трамвайных путей между остановками «Череповецкая» и «Путепроводная» в Ворошиловском районе. Дежурные бригады МУП «МЭТ» с помощью бензопил оперативно устранили помехи – менее чем через 20 минут движение трамваев №3 и 4 было возобновлено.
На основных магистралях система ливневой канализации справляется с большим количеством воды. Система откачки на станциях скоростного трамвая также справилась с повышенной нагрузкой на всех участках, в том числе на таком сложном, как подземный перегон в районе проспекта Металлургов.
В штатном режиме продолжают работать и автобусные маршруты.
С учетом прогноза о неблагоприятных погодных условиях муниципальные дорожные предприятия были приведены в режим повышенной готовности. Сотрудники и спецтехника дежурят на наиболее сложных участках дорожной сети. Одним из таких участков улично-дорожной сети является проезжая часть улицы Качинцев в районе Качинского рынка.
- Здесь из-за особенностей рельефа при обильных осадках, многократно превышающих норму, скапливается количество осадков, превышающее предельные возможности ливневой канализации. Муниципальное предприятие направило сюда спецтехнику, которая осуществляет дополнительную откачку воды, - сообщили в горадминистрации.
На фото читателей ИА «Высота 102» район Качинского рынка
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