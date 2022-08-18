Под ливнем в Волгограде общественный транспорт работает в штатном режиме









МУП «Метроэлектротранс» обеспечивает работу общественного транспорта в Волгограде в условиях сильных осадков. Как сообщили в мэрии, несмотря на сложные погодные условия общественный электротранспорт работает стабильно.

Локальные нарушения оперативно устраняются дежурными бригадами. Так, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду привел к падению крупных фрагментов деревьев на двух участках трамвайных путей между остановками «Череповецкая» и «Путепроводная» в Ворошиловском районе. Дежурные бригады МУП «МЭТ» с помощью бензопил оперативно устранили помехи – менее чем через 20 минут движение трамваев №3 и 4 было возобновлено.

На основных магистралях система ливневой канализации справляется с большим количеством воды. Система откачки на станциях скоростного трамвая также справилась с повышенной нагрузкой на всех участках, в том числе на таком сложном, как подземный перегон в районе проспекта Металлургов.

В штатном режиме продолжают работать и автобусные маршруты.

С учетом прогноза о неблагоприятных погодных условиях муниципальные дорожные предприятия были приведены в режим повышенной готовности. Сотрудники и спецтехника дежурят на наиболее сложных участках дорожной сети. Одним из таких участков улично-дорожной сети является проезжая часть улицы Качинцев в районе Качинского рынка.

- Здесь из-за особенностей рельефа при обильных осадках, многократно превышающих норму, скапливается количество осадков, превышающее предельные возможности ливневой канализации. Муниципальное предприятие направило сюда спецтехнику, которая осуществляет дополнительную откачку воды, - сообщили в горадминистрации.

На фото читателей ИА «Высота 102» район Качинского рынка