В Волгоградской области до конца года отремонтируют 58 школ

В текущем году в Волгоградской области капитально отремонтируют 58 школ. Об этом, как сообщили V102.RU в администрации региона, заявил сегодня, 10 июня, губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в Дзержинский район Волгограда.





Глава региона проинспектировал одно из старейших общеобразовательных учреждений города - школу №89. Здесь в здании 1953 года постройки впервые идет капитальный ремонт. Особое внимание уделено инженерным системам и фасаду, которые нуждались в восстановлении. На объекте ежедневно работают 53 человека. В настоящее время здесь ведется чистовая отделка помещений. На время ремонта более 800 учащихся вынуждены были посещать близлежащие школы.





- Все учебные заведения будут подготовлены — в этом сомнений нет. Кроме того, мы ведем серьезную работу, связанную с подготовкой новых школ: это касается не только самих учреждений, но и обустройства близлежащих территорий, подъездных путей, тротуаров, парковок. Также очень важно, что на сегодняшний день очень активно реализуется программа, связанная с капитальным ремонтом школ Волгоградской области. В трехлетний период предусмотрены 98 объектов — все работы проходят в плановом режиме, 58 проектов будут завершены до конца года, - сообщил губернатор.

По его словам, по итогам обследования школ решается вопрос о включении в программу ремонта еще 168 объектов. Кроме того, в регионе ведется модернизация и дошкольных учреждений. Предложения региона по данному направлению были поддержаны на федеральном уровне. В течение 2025-2027 годов запланирован ремонт 14 детских садов.

В обладминистрации напомнили, что с 2018 года в Волгоградской области благодаря различным госпрограммам и нацпроектам было построено 13 новых школ. В 1065 зданиях заменены оконные блоки, в 703 — отремонтирована кровля, в 475 — модернизировано освещение, в 293 школах благоустроены пришкольные площадки, в 48 — спортивные залы.

Фото: администрации Волгоградской области