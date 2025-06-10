В Волжском ГАИ вычислила шестерых водителей, устроивших «парад» большегрузов





В Волжском очевидцы засняли «парад» большегрузов на центральных городских улицах. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне местные жители засняли процессию из шести фур, передвигающихся по дорогам несмотря на действующий запрет.







- В ходе мониторинга публикаций СМИ и сети «Интернет» сотрудниками Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Волжскому были выявлены видеозаписи, на которых запечатлена колонна грузовых транспортных средств, передвигавшаяся по ул. Мира города Волжского, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, дальнобойщики оказались иногородними и проезжали населённый пункт транзитом. Своими действиями они нарушили запрет на проезд грузовиков, введённый муниципалитетом для сохранности автомагистралей.

Отметим, в отношении водителей возбуждено административное делопроизводство. Они будут оштрафованы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области