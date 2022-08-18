Зажатую в троллейбусе волгоградку поднимают на ноги врачи больницы №25

Общество 18.08.2022 15:12
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18.08.2022 15:12
Состояние 79-летней пенсионерки, пострадавшей накануне в троллейбусе, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве. Накануне ее госпитализировали в волгоградскую больницу №25.
Напомним, инцидент произошел накануне на остановке общественного транспорта в Центральном районе. Пожилая женщина выходила из салона, однако водитель закрыл двери раньше времени, в результате чего руку пенсионерки защемило. Троллейбус тронулся, бабушка пыталась пробежать несколько метров, но упала.
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