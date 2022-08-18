Микробы и паразиты кишат в волгоградских водоемах

Общество 18.08.2022 09:16
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18.08.2022 09:16
Не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 24% отобранных проб воды водоемов в Волгоградской области. Такие данные озвучило сегодня, 18 августа, управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Ведомство продолжает контролировать качество воды и почвы (песка) в целях оценки соответствия микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим показателям, в местах массового купания и отдыха населения Волгоградской области.
Так, согласно исследованиям, которые активно проводятся с 30 мая текущего года, 3,3 % проб воды не соответствуют по санитарно-химическим показателям. Все исследованные пробы воды на вирусологические, радиологические и паразитологические показатели соответствуют нормативным требованиям. Возбудители патогенных кишечных инфекций в воде водоемов обнаружены не были.
- 5,9 % отобранных проб почвы (песка) не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 3,6 % проб почвы (песка) не соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям. Все отобранные пробы почвы (песка) соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, вирусологическим, радиологическим, энтомологическим показателям, - сообщает ведомство.
Управление напоминает, что категорически недопустимо купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!». Следует избегать купания в незнакомых местах, специально не оборудованных для этой цели. Отметим, что в Волгограде этим летом открылся только один официальный пляж в Красноармейском районе Волгограда.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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