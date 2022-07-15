Роспотребнадзор запретил волгоградцам купаться из-за грязной воды

Общество 15.07.2022 08:05
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15.07.2022 08:05
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отчитались о результатах еженедельного мониторинга качества воды и песка в местах массового купания и отдыха жителей региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по итогам исследования с 30 мая 18% отобранных проб воды по микробиологическим показателям не прошли проверку гигиеническими нормативами.
При этом почти 8% проб воды не соответствуют санитарно-химическим показателям. Тогда как вирусологические, радиологические и паразитологические показатели оказались в норме. Возбудители патогенных кишечных инфекций в воде водоемов обнаружены не были, пояснили в РПН.
Также безопасным оказался и песок в местах отдыха жителей региона. Все отобранные пробы соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим, радиологическим нормативам.
В ведомстве напомнили, что категорически недопустимо купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!». Следует избегать купания в незнакомых местах, специально не оборудованных для этой цели. Купаться можно только на официально открытых пляжах, указали в Роспотребнадзоре.
Между тем, ранее в администрации Волгограда сообщили о приостановке работ по подготовке к открытию второго пляжа в Волгограде – на острове Сарпинский. В мэрии объяснили, что отобранные на берегу острова пробы не соответствуют санитарным требованиям.
В Волгограде к середине лета действует лишь один официальный пляж – на Сарептском полуострове.
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