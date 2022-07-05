«Пляжа не будет»: в двух водоемах Волгоградской области обнаружили холероподобный вибрион

Общество 05.07.2022 17:01
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05.07.2022 17:01
В реке Хопер и в озере Подпесочное, в местах массового отдыха жителей Урюпинска, обнаружен холероподобный вибрион. Как рассказали ИА «Высота 102» в территориальном отделе регионального управления Роспотребнадзора в городе Урюпинск, Урюпинском, Нехаевском, Новониколаевском районах, он не является патогенным, но в то же время представляет опасность для человека. Во всяком случае, пить воду из Хопра и озера ни в коем случае нельзя, подчеркнули в ведомстве. Также под запретом и купание в этих водоемах.
По этой причине открытие пляжного сезона в Урюпинске откладывается. Между тем, жители Урюпинска в соцсетях активно обсуждают эту новость, высказывая предположение, что официального открытия пляжей в этом году они уже не дождутся.
– Пробы брались ниже очистных сооружений, – пишут осведомленные урюпинцы. – Идеальной воды там никогда и не будет. Просто открытие пляжей требует средств, вот и не могут их обустроить.
При этом многие пользователи соцсетей высказывают намерение продолжить загорать и купаться в озере и в Хопре по причине отсутствия другой альтернативы и недостатка денег на путешествия.
Напомним, в Волгограде ситуация с пляжами также плачевна. В городе-миллионнике функционирует официально лишь один пляж – в Красноармейском районе.
Поэтому волгоградцы вынуждены рисковать жизнью и здоровьем на диких пляжах.
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