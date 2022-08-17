Общество 17.08.2022 21:49
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17.08.2022 21:49
Арбитражный суд Волгоградской области снял обеспечительные меры, принятые по результатам торгов по продаже ТЦ «Диамант Зацарицынский». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, соответствующее решение было принято по заявлению Георгия Олеговича Савченко, сына депутата Госдумы от Волгоградской области Олега Савченко. Этому предшествовали суды в различных инстанциях, которые отказали ООО «Пульс-С», фирме, которая пыталась оспорить итоги торгов, состоявшихся в июне прошлого года, в приостановке подведения результатов реализации имущества банкрота - ТЦ «Диамант Зацарицынский».
Напомним, ТЦ «Диамант Зацарицынский» был продан с торгов за 203 миллиона рублей, тогда как начальная стоимость лота составляла 725 миллиона рублей. Тогда сообщалось, что торговый центр хотел приобрести миллиардер Олег Савченко. Но сделка так и не состоялась по решению конкурсного управляющего. Однако теперь, после решения арбитражного суда Волгоградской области, итоги торгов «разморожены» и собственник может перейти к процедуре оформления сделки. При этом решение арбитражного суда Волгоградской области пока не вступило в законную силу.
Напомним, ТЦ «Диамант Зацарицынский» пытались продать более двух лет. Объект находится в залоге у ООО «АМТ банк» в рамках банкротства собственника ООО «УСП», конечным бенефициаром которого является беглый бывший депутат Госдумы Олег Михеев. По одной из версий, проблемы, возникшие после подведения итогов торгов, могли быть связаны с продажей объекта по цене, в четыре раза меньше начальной стоимости, что могло не устроить бывшего собственника.
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