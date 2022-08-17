Территорию Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде планируют расширить за счет террасированного склона, расположенного между ЦПКиО и Нулевой продольной магистралью. Как сообщили в Волгоградской городской думе, блок проектов, связанных с внесением изменений в Карты градостроительного зонирования, внесла администрация Волгограда.

– Один из проектов разработан на основании соглашения о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития между ООО «Парк» и администрацией Волгограда, которым предусматривается размещение водного интерактивного комплекса вблизи Центрального парка культуры и отдыха, – сообщили в представительном органе.

Помимо комплексного благоустройства ЦПКиО, согласно инвестпроекту, предполагается создать на прилегающем склоне водную зону с открытыми бассейнами для сезонного отдыха.

Сообщается, что уже проведены геологические работы, сформированы подтверждения по устойчивости склона и рекомендации по его нагрузке. Здесь планируется разместить многофункциональные объекты для различных возрастных групп населения. В их числе - два бассейна площадью по 800 кв.м, три фонтана, пять джакузи, серфинг-центр, водные горки, смотровые площадки и зоны фудкорта.

Напомним, что о планах по созданию в центре Волгограда нового интерактивного водного комплекса директор ООО «Парк» Андрей Еркин сообщал в феврале текущего года. Уже тогда было известно, что новый аквапарк планируется построить на террасированном склоне, который прилегает к ЦПКиО.