В Волгограде спасают цветы и деревья от убийственной жары

Общество 17.08.2022 15:41
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17.08.2022 15:41
Коммунальные службы Волгограда в условиях сильной жары изменили график полива растений. Как сообщили в мэрии, увеличены часы работы систем орошения и количество водовозок для полива зеленых зон города.
- Для ухода за растениями в парках, скверах и прогулочных зонах в ночное время в непрерывном режиме действует автоматическая система орошения. На территориях, где отсутствует водовод, деревья и кустарники поливаются вручную при помощи водовозок. Полив растений на общественных пространствах осуществляется в темное время суток – это делается для того, чтобы вода испарялась медленнее и глубже проникала в почву, - сообщили в городской администрации.
В жару работа автополива осуществляется с 19:00 до 09:00. По такому графику, как заверили в мэрии, поливаются зеленые насаждения на бульварной зоне проспекта Жукова, в парке Летчиков, на разделительной полосе по проспекту Ленина в Краснооктябрьском районе и на бульварной зоне по ул. им. Титова, в парке Аттракционов, в сквере Памяти, в парке Петровском в Советском районе, в Кировском районе в парке 50 лет Октября, в Центральном районе на верхней террасе Центральной набережной, в сквере Пахмутовой и в сквере на площади Чекистов.
В скверах, где еще нет системы орошения, растения поливают вручную. В администрации отметили, что в каждом районе используется 1-2 спецмашины, которые обеспечивают орошение газона, деревьев и кустарников. Максимальный объем водовозки составляет 12 тысяч литров.
Сейчас на территории Волгограда функционируют порядка 20 фонтанов.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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