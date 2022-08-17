В Волгограде спасают цветы и деревья от убийственной жары





Коммунальные службы Волгограда в условиях сильной жары изменили график полива растений. Как сообщили в мэрии, увеличены часы работы систем орошения и количество водовозок для полива зеленых зон города.

- Для ухода за растениями в парках, скверах и прогулочных зонах в ночное время в непрерывном режиме действует автоматическая система орошения. На территориях, где отсутствует водовод, деревья и кустарники поливаются вручную при помощи водовозок. Полив растений на общественных пространствах осуществляется в темное время суток – это делается для того, чтобы вода испарялась медленнее и глубже проникала в почву, - сообщили в городской администрации.

В жару работа автополива осуществляется с 19:00 до 09:00. По такому графику, как заверили в мэрии, поливаются зеленые насаждения на бульварной зоне проспекта Жукова, в парке Летчиков, на разделительной полосе по проспекту Ленина в Краснооктябрьском районе и на бульварной зоне по ул. им. Титова, в парке Аттракционов, в сквере Памяти, в парке Петровском в Советском районе, в Кировском районе в парке 50 лет Октября, в Центральном районе на верхней террасе Центральной набережной, в сквере Пахмутовой и в сквере на площади Чекистов.

В скверах, где еще нет системы орошения, растения поливают вручную. В администрации отметили, что в каждом районе используется 1-2 спецмашины, которые обеспечивают орошение газона, деревьев и кустарников. Максимальный объем водовозки составляет 12 тысяч литров.

Сейчас на территории Волгограда функционируют порядка 20 фонтанов.

Фото из архива ИА «Высота 102»