В Волгоградской области за сутки пропали пятеро подростков

За сутки полицейские установили местонахождение пятерых без вести пропавших подростков в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в полиции зарегистрировали сообщения из Камышина, Волгограда и Городищенского района.

— Местонахождение всех несовершеннолетних установлено, преступлений в отношении них не совершено, подростки переданы законным представителям, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — К несовершеннолетним, совершившим самовольные уходы, будут применены меры профилактического характера и иные меры воздействия в соответствии с законодательством.

В Камышине разыскивались ученики восьмого и шестого классов местных школ. Установлено, что 12-летний подросток не раз уходил из дома. Ребенок состоит на профилактическом учете.

В Красноармейском районе областной столицы разыскали 15-летнего учащегося вечерней школы. В Городищенском нашли двоих воспитанников социально-реабилитационного центра. Дети самостоятельно покинули детский оздоровительный лагерь.

В мотивах поступков подростков разбираются инспекторы ПДН. Родителей в свою очередь, могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

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