В Волжском с балкона шестого этажа сорвался 40-летний мужчина

В Волжском Волгоградской области накануне обнаружили тело 40-летнего мужчины. Как стало известно ИА «Высота 102», труп нашли у дома № 77а по улице Дружбы.

— Мужчина упал с балкона общего пользования, расположенного на высоте шестого этажа, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Погибший проживал в пятиэтажном доме по улице Дружбы, 69а.

Со слов очевидцев, мужчина не удержался на балконе и сорвался вниз. Известно, что погибший в последнее время нигде не работал.

В СУ СКР по Волгоградской области пояснили, что данное происшествие не комментируют.

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