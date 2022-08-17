В Волгограде клиентка центра эпиляции получила химический ожог

В Центральном районе Волгограда накануне получила химический ожог 34-летняя женщина. Как стало известно ИА «Высота 102», происшествие случилось в центре лазерной эпиляции ONLYSS на улице Мира, 11.
— В поликлинику № 30 обратилась женщина с диагнозом «химический ожог паха и подмышек», — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. — От госпитализации отказалась.
В разговоре с корреспондентом информационного агентства представитель центра сначала подтвердил происшествие. Подошедший администратор в свою очередь пояснила, что не уполномочена комментировать ситуацию и пообещала передать информацию руководству. При этом девушка не подтвердила, но и не опровергла факт травмирования клиентки.