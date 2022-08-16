Волгоград включили в топ-20 городов для летнего отдыха с детьми

Аналитики сервиса Туту.ру составили рейтинг городов, куда летом 2022 года чаще всего отправляются на поездах путешественники с детьми и подростками. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на результаты исследования, в число востребованных направлений попал и Волгоград.

Самым популярным направлением для семей с детьми, согласно данным аналитиков, остается Москва. Второе место по популярности сохраняет за собой Санкт-Петербург.

– Неизменно пользуются популярностью курортные города Сочи, Анапа, Краснодар, Новороссийск, Лазаревское, Туапсе. Конкуренцию Волгограду составляют Ростов-на-Дону, Симферополь, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород, Тюмень, Саратов, Самара и Ярославль, – говорится в исследовании.

В Волгоградской области разработаны более 40 турмаршрутов для семейных путешествий. Одновременно в регионе продолжают развиваться новые турпродукты и объекты посещения. Напомним, что губернатор Андрей Бочаров обозначил отрасль как одну из перспективных точек роста экономики.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"