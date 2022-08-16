На Волгоградскую область надвигается долгожданное похолодание до +31









Захватившая в тиски Волгоградскую область аномальная жара, наконец, идет на спад. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, так, уже завтра температура воздуха в регионе снизится с 40-42 до 31-36 градусов тепла. Кроме того, 18 августа в Волгоградской области ожидаются дожди и грозы в некоторых районах.





Правда, в Волгограде завтра осадки не прогнозируют. В областном центре днем будет от 34 до 36 градусов тепла, тогда как в последние дни температура воздуха поднималась до +38.



