На Волгоградскую область надвигается долгожданное похолодание до +31

Общество 16.08.2022 07:59
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16.08.2022 07:59
Захватившая в тиски Волгоградскую область аномальная жара, наконец, идет на спад. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, так, уже завтра температура воздуха в регионе снизится с 40-42 до 31-36 градусов тепла. Кроме того, 18 августа в Волгоградской области ожидаются дожди и грозы в некоторых районах.
Правда, в Волгограде завтра осадки не прогнозируют. В областном центре днем будет от 34 до 36 градусов тепла, тогда как в последние дни температура воздуха поднималась до +38.
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