В Урюпинске простятся с погибшим на Украине кадровым подполковником Вячеславом Проскуряковым

В Урюпинск Волгоградской области пришла печальная весть – на Украине погиб подполковник Вячеслав Проскуряков. Ему был 51 год.

Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа, Вячеслав Викторович родился в семье военного – его отец служил в дивизии, дислоцированной в Урюпинске. Сам офицер тоже проходил здесь службу в дорожной бригаде.

Вячеслав Проскуряков – выпускник Санкт-Петербургской академии связи имени маршала С. Будённого. Последняя должность – начальник службы радиоэлектронной борьбы. До спецоперации нёс службу в Карачаево-Черкессии.

Урюпинцы скорбят по поводу смерти офицера, посвятившего свою жизнь защите интересов Родины.

Прощание с героем состоится 15 августа в 12 часов в сквере Павших борцов.

Похоронят Вячеслава Викторовича рядом с родителями в хуторе Попов.