Общество

Фирма из Липецка исследует земли бывшего завода-банкрота в Волгограде с целью жилой застройки

Общество 15.08.2022 12:48
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15.08.2022 12:48


Инженерные изыскания для разработки проекта планировки и межевания территории бывшего тракторного завода в Волгограде в целях размещения жилой застройки с объектами соцкультбыта проведет компания из Липецка.
Как сообщает ИА «Высота 102», МБУ «Институт градостроительного планирования Волгограда «Мегаполис» подписало контракт на проведение работ с ООО «Развитие-Липецк», которое стало победителем по итогам конкурса. Компания согласилась выполнить контракт за 2 609 130 рублей. Напомним, что начальная цена закупки оставляла 2 999 000 рублей. 
Площадь земельного участка, для которого подготавливается градостроительная документация, составляет 217,3 га. Это территория бывшего тракторного завода, прилегающих кварталов и  территория балки Мокрая Мечетка, расположенная восточнее проспекта им. В.И. Ленина. 
Напомним, что в мае текущего года в Волгограде был объявлен всероссийский конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории бывшего тракторного завода. Он пройдет с 25 по 27 августа текущего года. Призовой фон конкурса составляет 1 миллион рублей. Победитель получит 500 тысяч рублей. Вторая премия предусматривает вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей, а две третьих премии – по 100 тысяч рублей.
Фото Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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