







Объявлен электронный аукцион на разработку проекта планировки и межевания территории бывшего тракторного завода в Волгограде в целях размещения жилой застройки с объектами соцкультбыта.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на выполнение инженерных изысканий планируется направить 2 999 000 рублей - это начальная цена закупки, заказчиком которой выступает МБУ «Мегаполис».

Площадь земельного участка, для которого подготавливается градостроительная документация, составляет 217,3 га. Это территория бывшего тракторного завода, прилегающих кварталов и территория балки Мокрая Мечетка, расположенная восточнее проспекта им. В.И. Ленина.

Срок выполнения работ - 60 календарных дней с момента заключения контракта.

Напомним, что в мае текущего года в Волгограде был объявлен всероссийский конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории бывшего тракторного завода. Призовой фон конкурса, итоги которого подведут в конце августа текущего года, составляет 1 миллион рублей. Победитель получит 500 тысяч рублей. Вторая премия предусматривает вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей, а две третьих премии – по 100 тысяч рублей.

Концепция застройки территории бывшего тракторного завода в Волгограде была одобрена общественностью еще весной 2017 года. Тогда обсуждался путь развития территорий разрушенного тракторного и кислородного заводов, расположенных на берегу Волги на площади 158 га. Такая возможность появилась благодаря вступлению в силу с 1 января 2017 года изменений в Градостроительный кодекс РФ, направленных на вовлечение в экономический оборот неэффективно используемых земельных участков.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»