Общество

Территорию бывшего тракторного завода в Волгограде готовят для жилой застройки

Общество 20.07.2022 16:44
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20.07.2022 16:44



Объявлен электронный аукцион на разработку проекта планировки и межевания территории бывшего тракторного завода в Волгограде в целях размещения жилой застройки с объектами соцкультбыта.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, на выполнение инженерных изысканий планируется направить 2 999 000 рублей - это начальная цена закупки, заказчиком которой выступает МБУ «Мегаполис». 
Площадь земельного участка, для которого подготавливается градостроительная документация, составляет 217,3 га. Это территория бывшего тракторного завода, прилегающих кварталов и  территория балки Мокрая Мечетка, расположенная восточнее проспекта им. В.И. Ленина. 
Срок выполнения работ -  60 календарных дней с момента заключения контракта.
Напомним, что в мае текущего года в Волгограде был объявлен всероссийский конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции развития территории бывшего тракторного завода. Призовой фон конкурса, итоги которого подведут в конце августа текущего года, составляет 1 миллион рублей. Победитель получит 500 тысяч рублей. Вторая премия предусматривает вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей, а две третьих премии – по 100 тысяч рублей.
Концепция застройки территории бывшего тракторного завода в Волгограде была одобрена общественностью еще весной 2017 года. Тогда обсуждался путь развития территорий разрушенного тракторного и кислородного заводов, расположенных на берегу Волги на площади 158 га. Такая возможность появилась благодаря вступлению в силу с 1 января 2017 года изменений в Градостроительный кодекс РФ, направленных на вовлечение в экономический оборот неэффективно используемых земельных участков. 
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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