







Судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда увеличила с 30 до 35 тысяч рублей компенсацию заключенному за плохие условия содержания в ИК-25, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда.

Ранее Фроловский городской суд Волгоградской области постановил взыскать с ФСИН России в пользу осужденного 30 тысяч рублей за нарушение условий содержания в помещениях отряда по месту отбывания наказания. С этим решением не согласились все участники дела. Решение обжаловали как сам осужденный, который требовал 700 тысяч рублей компенсации, так и представители ФСИН России, УФСИН России по Волгоградской области и ФКУ ИК-25 УФСИН России по Волгоградской области.

Согласно материалам дела, мужчина был осужден еще в 2006 году. После вступления приговора в законную силу он был этапирован из СИЗО в ИК-19 в Суровикино. Далее с 2009 по 2013 годы он находился на лечении от туберкулеза в ФКУ ЛИУ-15. В марте 2013 года осужденного этапировали для отбывания наказания в ИК-25 во Фролово.

- Этапирование из СИЗО в ИК-25 происходило в вагоне поезда, не оборудованного для содержания людей. В «купе» имелось несколько грязных деревянных перекрытий, на которых располагаются сумки и люди в количестве 15 человек, теснота, отвратительный запах, сигаретный дым. Поезд очень долго стоял, в туалет не пускали, страшная жара, вентиляция в вагоне отсутствовала. За все время отбывания наказания в ФКУ ИК-25 УФСИН России по Волгоградской области он находился в общежитиях, в которых одновременно проживало минимум 100 человек, в связи с чем на каждого осужденного приходилось не более 1,2 кв.м. жилой площади, - говорится в определении облсуда.

Также мужчина пожаловался на плохое освещение, отсутствие вентиляции, грибок и плесень на стенах, осыпающийся на голову потолок из-за прохудившейся кровли здания.

- В некоторых помещениях атмосферные осадки попадают внутрь. Полы в некоторых местах прогнили. Зимой очень холодно, а летом невыносимо жарко. В помещении постоянно стоял отвратительный запах. Душ не предусмотрен, горячей воды не имеется, - так описывается состояние помещений отряда, где отбывал наказание осужденный.

Он требовал за нарушение условий этапирования и содержание компенсацию в размере 700 тысяч рублей. Его адвокат в жалобе просит отменить решение суда, принять новое, удовлетворив ранее заявленные исковые требования.

В свою очередь представители ИК-25, ФСИН России и УФСИН России по Волгоградской области также просили отменить судебное решение, вынести новое, отказав в удовлетворении заявленных требований.

Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы дела, удовлетворила иск частично. Ряд требований осужденного были отвергнуты судом как не подтвержденные доказательствами. Судебная инстанция опиралась на материалы прокурорских проверок, которые проводились в ИК-25. На их основании часть требований были признаны обоснованными. В частности, надзорным ведомством выносились представления в адрес ФКУ ИК-25 УФСИН России по Волгоградской области, в которых указывалось на наличие антисанитарных условий содержания осужденных в отряде № 2 и необходимости принятия мер по устранению недостатков.

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